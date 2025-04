Cina meteorologi monitorano cambiamento climatico mondiale a 4 534 metri di quota

La stazione meteorologica di Tuotuohe si trova a un'altitudine di 4.534 metri nel nord-ovest della Cina. I meteorologi raccolgono dati meteorologici e contribuiscono all'osservazione climatica sull'altopiano Qinghai-Tibet, conosciuto come "il tetto del mondo".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Wong ha una strana richiesta nella partita contro Cinà: “Mi portate una Pepsi?”. Ma va malissimo - Episodio curioso durante la partita tra Federico Cinà e Coleman Wong con il secondo che ad un certo punto ha chiesto all'arbitro e al suo angolo una Pepsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Il cambiamento climatico minaccia il futuro agricolo della Cina - Il cambiamento del clima potrebbe avere dei risvolti ... dei dati piuttosto inquietanti circa la situazione agricola della Cina. Secondo quanto riportato da alcune riviste scientifiche, il 35% ... 🔗msn.com

Il cambiamento climatico minaccia il futuro agricolo della Cina - Un nuovo studio ha fatto emergere dei dati piuttosto inquietanti circa la situazione agricola della Cina. Secondo quanto riportato da ... L’agricoltura cinese potrebbe essere a rischio a causa del ... 🔗leganerd.com

Cina: esperti, Paese svolge ruolo chiave in gestione cambiamento climatico - Al Boao Forum for Asia 2025, i responsabili delle decisioni e gli esperti si sono riuniti per esplorare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. Ecco cosa hanno detto. – Per ... 🔗romadailynews.it