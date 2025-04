Avvistato un cervo in città si aggirava tra le vie di Torre

aggirava tra le vie di Torre, dopo aver perso l'orientamento. Diversi cittadini hanno segnalato l'avvistamento di un grosso cervo tra le strade del quartiere. L'animale probabilmente arrivava dalla zona di Cordenons ed è arrivato fino a via Peruzza, nei pressi della scuola Odorico da. Pordenonetoday.it - Avvistato un cervo in città, si aggirava tra le vie di Torre Leggi su Pordenonetoday.it Sitra le vie di, dopo aver perso l'orientamento. Diversi cittadini hanno segnalato l'avvistamento di un grossotra le strade del quartiere. L'animale probabilmente arrivava dalla zona di Cordenons ed è arrivato fino a via Peruzza, nei pressi della scuola Odorico da.

Ne parlano su altre fonti

Avvistato un cervo in città, si aggirava tra le vie di Torre - Si aggirava tra le vie di Torre, dopo aver perso l'orientamento. Diversi cittadini hanno segnalato l'avvistamento di un grosso cervo tra le strade del quartiere. L'animale probabilmente arrivava dalla zona di Cordenons ed è arrivato fino a via Peruzza, nei pressi della scuola Odorico da... 🔗pordenonetoday.it

Paolo Sorrentino avvistato a Torino: dove è stato in città per il suo nuovo film - Un altro volto decisamente noto è stato avvistato a Torino. Oggi, venerdì 21 febbraio, i clienti della pizzeria Starita hanno notato Paolo Sorrentino. Il regista, premio Oscar nel 2014 con "La grande bellezza, si è gustato un pizza napoletana da Starita, in Via XX Settembre, 36. Paolo... 🔗torinotoday.it

Avvistato un lupo a Milano, vicino alla metro di piazza Abbiategrasso: perché questi animali arrivano in città - Mercoledì sera alcuni residenti hanno visto un lupo aggirarsi nei pressi della stazione della metro di piazza Abbiategrasso, a Milano. Gli esemplari attraversano le zone urbane durante una fase di "dispersione" per cercare nuovi territori di campagna o un partner, ma non c'è da allarmarsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Avvistato un cervo in città, si aggirava tra le vie di Torre; North Carolina, avvistato rarissimo cervo albino: il video incanta il web; Un cervo maestoso a passeggio in mezzo al borgo abruzzese; Il cervo si schianta sulla pizzeria: «Mi ha scardinato la porta». 🔗Approfondimenti da altre fonti