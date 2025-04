L Amerigo Vespucci arriva a Porto Empedocle ecco come cambia il traffico

Porto Empedocle i prossimi 30 aprile e 1 maggio la nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci. Una "visita" molto attesa e lungamente annunciata, con curiosi e appassionati che hanno letteralmente preso d'assalto il sito per le prenotazioni, "polverizzando" in pochi. Agrigentonotizie.it - L' Amerigo Vespucci arriva a Porto Empedocle: ecco come cambia il traffico Leggi su Agrigentonotizie.it Farà scalo ai prossimi 30 aprile e 1 maggio la nave scuola della Marina militare italiana. Una "visita" molto attesa e lungamente annunciata, con curiosi e appassionati che hanno letteralmente preso d'assalto il sito per le prenotazioni, "polverizzando" in pochi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visita della nave Amerigo Vespucci a Ortona, organizzate le misure di sicurezza e l'accesso per la tappa del Tour Mediterraneo - Discutere delle iniziative in corso da parte delle istituzioni coinvolte riguardo alla presenza della nave Amerigo Vespucci nel porto di Ortona, dove farà tappa dal 4 al 6 aprile prossimi, nell'ambito del Tour Mediterraneo organizzato dal Ministero della Difesa. Questo l'oggetto della riunione... 🔗chietitoday.it

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Ortona e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo - Ortona é pronta ad accogliere l’Amerigo Vespucci. La nave scuola della Marina Militare sarà ormeggiata alla Banchina Nord Nuova del porto del comune abruzzese dal 4 al 6 aprile. Le visite saranno possibili solo in determinati giorni e orari.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'Amerigo Vespucci sarà a Venezia per 5 giorni - La Nave Amerigo Vespucci, terminato il tour mondiale che in 20 mesi di navigazione l'ha portata a raggiungere 35 porti nei 5 continenti percorrendo, oltre 46mila miglia, è ora impegnata nel Tour Mediterraneo che toccherà complessivamente 17 tappe e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, in... 🔗veneziatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Amerigo Vespucci incanta La Valletta: come vivere (gratis) la magia a bordo della nave più bella del mondo; L' Amerigo Vespucci arriva a Porto Empedocle: ecco come cambia il traffico; La maestosa Amerigo Vespucci fa tappa a Crotone (le prenotazioni sono gratis); Tutte le tappe del Tour dell'Amerigo Vespucci 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Nave Amerigo Vespucci arriva a Crotone: le info sul tour. Cambia il piano in segno di lutto - Tutte le info sul Tour Amerigo Vespucci a Crotone: la nave sarà in città domani, 23 aprile, e ripartirà il 24 mattina ... 🔗strettoweb.com

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Taranto e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo - La Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, ha lasciato il porto di Brindisi e nelle prossime ore arriverà a Taranto ... 🔗fanpage.it

Crotone, la Vespucci arriva senza cerimonia e bandiera a mezz’asta per il Papa - La Bandiera del natante, la cui cappella è Chiesa Giubilare, sarà issata mezz’asta in segno di lutto per Papa Francesco e domani, in occasione dell’arrivo a Crotone, non si terrà la consueta cerimonia ... 🔗cn24tv.it