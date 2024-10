Bari storie di magie e misteri: streghe e fate (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 ore 19.00 appuntamento con il percorso di “Bari storie di magie e misteri: streghe e fate" In questo tour teatralizzato tra i vicoli scopriremo maschere apotropaiche e palazzi nobiliari, archi intorno cui i baresi hanno creato strane leggende. Grazie a Pasquale D’Attoma lungo il Baritoday.it - Bari storie di magie e misteri: streghe e fate Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabato 12 ore 19.00 appuntamento con il percorso di “di" In questo tour teatralizzato tra i vicoli scopriremo maschere apotropaiche e palazzi nobiliari, archi intorno cui i baresi hanno creato strane leggende. Grazie a Pasquale D’Attoma lungo il

Bari storie di magie e misteri : streghe e fate - Venerdì 06 e Sabato 07 ore 20.30 appuntamento con il percorso di “Bari storie di magie e misteri: streghe e fate" In questo tour teatralizzato tra i vicoli scopriremo maschere apotropaiche e palazzi nobiliari, archi intorno cui i baresi hanno creato strane leggende. Grazie a Pasquale D’Attoma... (Baritoday.it)

“Nun so Belli - so più Bello. Storie e Magie - Canti e Poesie” : a Ladispoli lo spettacolo dell’attore romano Stefano Dragone - Queste abilità lo rendono un artista unico e molto apprezzato dal pubblico. L’artista sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Fulvio Contrasto, cantante degli Armonium. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire ... (Ilfaroonline.it)

Bari storie di magie e misteri: streghe e fate - Sabato 12 ore 19.00 appuntamento con il percorso di “Bari storie di magie e misteri: streghe e fate" In questo tour teatralizzato tra i vicoli scopriremo maschere apotropaiche e palazzi nobiliari, arc ... (baritoday.it)

Sfilano gli abiti da sposa delle donne di Novi di Modena - Cambiano i tempi e cambiano le mode ma la magia e l’emozione del “Sì, lo voglio” rimane indelebile nella memoria di tutti noi. L’obiettivo dell’evento era di organizzare una sfilata a km. 0 facendo sf ... (temponews.it)

5 grandi anime che hanno come protagonisti streghe o maghi - Scopri cinque imperdibili anime dove magia e incantesimi sono protagonisti, con streghe e maghi al centro dell'azione. (anime.everyeye.it)