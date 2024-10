Balotelli al Torino al posto di Zapata, l’idea c’è: Mario è prontissimo, si sta allenando a Brescia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Torino attende di sapere l'esito degli esami di Duvan Zapata dopo l'infortunio rimediato in Inter-Torino: si teme la rottura del legamento crociato, ma potrebbe essere anche il collaterale. In base al periodo più o meno lungo di assenza del colombiano, il club granata valuterà il da farsi: potrebbe arrivare uno svincolato, spunta Mario Balotelli. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilattende di sapere l'esito degli esami di Duvandopo l'infortunio rimediato in Inter-: si teme la rottura del legamento crociato, ma potrebbe essere anche il collaterale. In base al periodo più o meno lungo di assenza del colombiano, il club granata valuterà il da farsi: potrebbe arrivare uno svincolato, spunta

Fanpage.it - Balotelli al Torino al posto di Zapata, l’idea c’è: Mario è prontissimo, si sta allenando a Brescia

Balotelli, la pazza idea del Torino per sostituire Zapata (La Stampa) - . SuperMario è una suggestione che non viene smentita dal Toro, anche se ogni mossa o valutazione scatterà dopo l’esito degli esami a Zapata. Balotelli per Zapata Se invece l’attaccante colombiano avesse di fatto terminato anzitempo la stagione, il Toro cercherebbe nel mercato degli svincolati e ... (Leggi la notizia)

Ultime Notizie Serie A: Chiude il Milan, i risultati e le parole della giornata; Torino, la situazione Zapata - Le informazioni vengono […]. Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi ... (Leggi la notizia)

“Grazie a tutti”. Torino, il messaggio di Duvan Zapata dopo l’infortunio è da brividi - L’episodio si è verificato attorno all’ottantesimo minuto, quando Zapata, visibilmente in difficoltà, è uscito in barella con le mani sul volto, in lacrime. Il messaggio evidenzia l’affetto e la solidarietà ricevuti non solo dai compagni di squadra, ma anche dai rivali, che si sono subito ... (Leggi la notizia)