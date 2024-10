Autonomia: Todde, 'tutte le regioni devono essere coinvolte in definizione Lep' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Oggi, durante l'indagine conoscitiva sulla determinazione e attuazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep) che si è svolta a Cagliari, ho ribadito un concetto chiave: i Lep sono l'unica vera misura dell'efficienza dello Stato nel garantire i diritti civili e sociali. Non possiamo accettare che, dopo oltre 20 anni dalla loro introduzione, siano ancora solo parole sulla carta". Lo scrive su Facebook Alessandra Todde, governatrice della Sardegna. "La Sardegna, purtroppo - aggiunge -, è una regione che continua a essere fortemente penalizzata sull'istruzione, sulle infrastrutture, sulla occupazione. Ma non è stato tanto importante condividere il cahier de doleance, che tutti noi ben conosciamo, quanto far capire alla commissione che senza le risorse necessarie siamo fermi alla teoria. Liberoquotidiano.it - Autonomia: Todde, 'tutte le regioni devono essere coinvolte in definizione Lep' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "Oggi, durante l'indagine conoscitiva sulla determinazione e attuazione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep) che si è svolta a Cagliari, ho ribadito un concetto chiave: i Lep sono l'unica vera misura dell'efficienza dello Stato nel garantire i diritti civili e sociali. Non possiamo accettare che, dopo oltre 20 anni dalla loro introduzione, siano ancora solo parole sulla carta". Lo scrive su Facebook Alessandra, governatrice della Sardegna. "La Sardegna, purtroppo - aggiunge -, è una regione che continua afortemente penalizzata sull'istruzione, sulle infrastrutture, sulla occupazione. Ma non è stato tanto importante condividere il cahier de doleance, che tutti noi ben conosciamo, quanto far capire alla commissione che senza le risorse necessarie siamo fermi alla teoria.

