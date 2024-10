Autonomia differenziata, Calderoli: “Il trasferimento delle funzioni previste dai LEP solo con risorse aggiuntive necessarie” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Durante la discussione alla Camera sulla mozione sull'Autonomia differenziata, presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli ha spiegato che la legge sull'Autonomia differenziata non stanzia direttamente risorse finanziarie aggiuntive per il finanziamento dei Lep. L'articolo Autonomia differenziata, Calderoli: “Il trasferimento delle funzioni previste dai LEP solo con risorse aggiuntive necessarie” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Durante la discussione alla Camera sulla mozione sull', presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri, il ministro per gli Affari regionali Robertoha spiegato che la legge sull'non stanzia direttamentefinanziarieper il finanziamento dei Lep. L'articolo: “Ildai LEPcon” .

