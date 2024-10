ATP Shanghai, si gioca su campi di ‘emergenza’ indoor: scenario surreale per un Masters 1000 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno scenario surreale. Situazione di autentica emergenza a Shanghai, sede del Masters1000 in Cina che chiuderà lo swing asiatico. L’essenza “outdoor” dell’evento è stata da giorni messa in discussione dai capricci di Giove Pluvio. La pioggia, infatti, continua a cadere interrottamente e a far sentire la sua presenza. La conseguenza è stata quella che il programma di incontri si sia potuto completare solo sul campo principale. La struttura in questione, infatti, è dotata del tetto e quindi ha permesso ai tennisti impegnati nell’impianto di portare a compimento i propri match. Tra questi abbiamo i giocatori più forti del mondo, ovvero Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per il resto della truppa, il discorso è stato diverso. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uno. Situazione di autentica emergenza a, sede delin Cina che chiuderà lo swing asiatico. L’essenza “outdoor” dell’evento è stata da giorni messa in discussione dai capricci di Giove Pluvio. La pioggia, infatti, continua a cadere interrottamente e a far sentire la sua presenza. La conseguenza è stata quella che il programma di incontri si sia potuto completare solo sul campo principale. La struttura in questione, infatti, è dotata del tetto e quindi ha permesso ai tennisti impegnati nell’impianto di portare a compimento i propri match. Tra questi abbiamo itori più forti del mondo, ovvero Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Per il resto della truppa, il discorso è stato diverso.

