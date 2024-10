Alunno 16enne bullizzato fuori da scuola per la sua malattia, il video diventa virale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un grave episodio di bullismo ha scosso la comunità di Grosseto, dove un ragazzo di 16 anni, affetto da una malattia neurodegenerativa muscolare, è stato umiliato e deriso da un coetaneo fuori dalla scuola. L'incidente, riportato da La Nazione e Il Tirreno, è avvenuto mentre il giovane si recava a scuola. L'articolo Alunno 16enne bullizzato fuori da scuola per la sua malattia, il video diventa virale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un grave episodio di bullismo ha scosso la comunità di Grosseto, dove un ragazzo di 16 anni, affetto da unaneurodegenerativa muscolare, è stato umiliato e deriso da un coetaneodalla. L'incidente, riportato da La Nazione e Il Tirreno, è avvenuto mentre il giovane si recava a. L'articolodaper la sua, il

Focolaio di Dengue a Bornato : disinfestazione anche fuori da scuola - oratorio e campo sportivo - Ancora un caso di febbre Dengue a Bornato, frazione di Cazzago San Martino: è il sesto segnalato da Ats in poche settimane e il sindaco dipspone, questa volta, una disinfestazione "totale" della frazione e "non solo nei 200 metri attorno al possibile caso, come indicato da Ats", si legge nella... (Bresciatoday.it)

Lite tra mamme fuori alla scuola per il miglior lato B - una di loro si abbassa i pantaloni : “Il mio c**o è più bello del tuo!” - . L’altra donna, irritata da quel gesto provocatorio, ha risposto con offese verbali e come riferito da alcuni testimoni la situazione stava degenerando in rissa. Lo scontro tra mamme per chi ha il miglior lato B Secondo quanto ricostruito le due mamme, forse amiche, stavano prendendo un ... (Dayitalianews.com)

Spaccio fuori la scuola : in due finiscono ai domiciliari - Spaccio di droga anche nei pressi di una scuola. E' l'accusa formulata nei confronti di due giovani che, nella giornata di ieri (2 ottobre), sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Vitulazio. Nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari... (Casertanews.it)