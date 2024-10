Sport.quotidiano.net - Addio a Neeskens, icona dell’Olanda di Cruijff

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 - Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Johan, deceduto all'età di 73 anni in Algeria, dove si trovava per il progetto "WorldCoaches". A comunicare la triste notizie è stata la Federcalcio dell'Olanda, Nazionale nelle cui filasi è distinto come una vera e propriadel centrocampo. La carriera Se 'Johan I' era, 'Johan II' era l'appellativo tutt'altro che ingrato riservato al classe '51. Basti pensare alla coppia formidabile che i due Johan costituirono prima all'Ajax, con a referto i 3 successi di fila in Coppa dei Campioni a partire dalla stagione 1970-1971, e poi al Barcellona, dovemilitò dal 1974 al 1979. Memorabile soprattutto l'Olanda del calcio totale, che in particolare sotto la guida di Rinus Michels toccò il proprio apice.