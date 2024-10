A Milano ci sarà un altro "parcheggio spugna" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parte del parcheggio del cimitero di Bruzzano verrà convertita in un’area “spugna”, rimuovendo l’asfalto per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana nel terreno, contribuendo così alla gestione sostenibile delle acque meteoriche. Lo ha annunciato l’assessore alla sicurezza del comune di Milano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parte deldel cimitero di Bruzzano verrà convertita in un’area “”, rimuovendo l’asfalto per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana nel terreno, contribuendo così alla gestione sostenibile delle acque meteoriche. Lo ha annunciato l’assessore alla sicurezza del comune di

