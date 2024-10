Vigilia 7 ottobre è allerta in Israele

(Di domenica 6 ottobre 2024) 9.05 Da oggi l'esercito israeliano è inmassima per il timore di attentati, alladel primo anniversario dell'attacco di Hamas. "Questa settimana commemoriamo l'anniversario della guerra, il 72023. Siamo pronti ad aumentare le nostre forze in previsione di questo giorno",ha detto il capo di Stato maggiore israeliano,Halevi. Intanto,prepara la risposta ai missili lanciati da Teheran nei giorni scorsi. Halevi ha ribadito la determinazione a colpire "senza tregua" i miliziani di Hezbollah in Libano. (Servizitelevideo.rai)