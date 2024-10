Unitas Sciacca, pareggio 1-1 contro la Parmonval: apre Jammeh, risponde Piscopo (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondo pareggio consecutivo per l’Unitas Sciacca, fermato dalla Parmonval ieri pomeriggio sul punteggio di 1-1. La squadra di Angelo Galfano, al ritorno in panchina dopo la squalifica, ha fatto di tutto per tornare al successo.Più Sciacca che Parmonval nel primo tempo sul campo di Mazara con (Di domenica 6 ottobre 2024) Secondoconsecutivo per l’, fermato dallaieri pomeriggio sul punteggio di 1-1. La squadra di Angelo Galfano, al ritorno in panchina dopo la squalifica, ha fatto di tutto per tornare al successo.Piùchenel primo tempo sul campo di Mazara con (Agrigentonotizie)

Unitas Sciacca, pareggio senza gol contro il Castellammare: annullata una rete alla squadra di Galfano all’88’ - Termina 0-0 l'ultimo match della seconda giornata di Eccellenza tra Unitas Sciacca e Castellammare: la formazione di Galfano non riesce a scardinare il muro avversario e al triplice fischio deve accontentarsi di un pareggio. Un punto a testa per le formazioni in campo, nonostante la squadra... (Agrigentonotizie)

Unitas Sciacca, pareggio 1-1 contro la Parmonval: apre Jammeh, risponde Piscopo - I verdenero di Galfano ci provano sino alla fine ma sul campo di Mazara vince l'equilibrio: una prestazione, comunque, positiva che muove la classifica contro un avversario ostico ...(agrigentonotizie)

Canicattì, rubata una Fiat Punto: al via indagini - A Canicattì nei giorni scorsi è stata rubata una Fiat Punto di proprietà di un’azienda cittadina posteggiata nei pressi del viale Della Vittoria. A fare la scoperta l’amministratore unico dell’azienda ...(grandangoloagrigento)