Un mese senza posteggi in stazione (Di domenica 6 ottobre 2024) Quasi un mese senza il parcheggio della stazione ferroviaria di Porto d'Ascoli. Da domani l'area sarà infatti completamente off limits per lavori di rinnovamento dei binari ferroviari. Questa misura è stata stabilita dal Comune di San Benedetto con un'ordinanza finalizzata a consentire lo svolgimento in sicurezza di importanti interventi infrastrutturali. Si tratta di una decisione necessaria per migliorare la rete ferroviaria tra Porto d'Ascoli e Alba Adriatica, ma che impatterà sulla disponibilità di posti auto nella zona. L'area parcheggio situata a nord-ovest della stazione è particolarmente utilizzata da pendolari e viaggiatori che quotidianamente usufruiscono del servizio ferroviario. Questo spazio rappresenta un punto nevralgico per tutti coloro che preferiscono lasciare l'auto in una posizione comoda per poi prendere il treno.

