Tutti al primo campo di zucche 'you-pick' in Lombardia (Di domenica 6 ottobre 2024) Il campo di zucche di Galbiate compie sette anni e si appresta a divertire Tutti, grandi e piccini, confidando finalmente nel bel tempo.La titolare Cristina Tosi ha già approntato tutto e, come sempre, ha trasformato il campo dei fiori (tulipani in primavera e fiori estivi a luglio) in un (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildidi Galbiate compie sette anni e si appresta a divertire, grandi e piccini, confidando finalmente nel bel tempo.La titolare Cristina Tosi ha già approntato tutto e, come sempre, ha trasformato ildei fiori (tulipani in primavera e fiori estivi a luglio) in un (Leccotoday)

Grande Fratello, voce fuori campo interviene nella notte: la richiesta spiazza tutti – VIDEO - Grande Fratello, voce fuori campo interviene nella notte parlando con i concorrenti in giardino: social basiti per la loro reazione, ecco cosa hanno chiesto. . rticolo Grande Fratello, voce fuori campo interviene nella notte: la richiesta spiazza tutti – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in ... (Blogtivvu)

Dal campo al piatto, il diritto al cibo è garantito a tutti? Webinar gratuito organizzato da Deascuola - Per celebrare la Giornata mondiale dell'alimentazione (16 ottobre), abbiamo organizzato il Webinar gratuito in data 9 ottobre alle ore 17:00 - Dal campo al piatto, il diritto al cibo è garantito a tutti?, organizzato in collaborazione con Azione contro la Fame e ASviS. L'articolo Dal campo al ... (Orizzontescuola)

Champions League, Inter a valanga (4-0) sulla Stella Rossa. Milan ko sul campo del Leverkusen (1-0) TUTTI I RISULTATI - 5,Calhanoglu 7 (25' st Asllani 6), Mkhitaryan 6 (19' st Frattesi 6),Carlos Augusto 5. ) Inter (3-5-2) : Sommer 6. 5 (29' st Bisseck 6); Dumfries 6, Zielinski 6. In panchina: Di Gennaro, Martinez,. Inter-Stella Rossa 4-0 Marcatori : 11' pt Calhanoglu, 14' st Arnautovic, 26' st Lautaro, 36' st Taremi ... (Gazzettadelsud)