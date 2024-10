Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry (Di domenica 6 ottobre 2024) Shanghai (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L’azzurro ha faticato non poco ma alla fine ha avuto la meglio sull’ottimo argentino Tomàs Martìn Etcheverry, numero 31 della classifica Atp. Sinner, meno brillante del solito, commette parecchi errori ed è costretto ad arrendersi al tie-break 7-6(3) nel primo set. Nel secondo Jannik si riscatta e vince per 6-4, anche se l’argentino non molla e continua a esprimersi a buoni livelli. Più netto il divario nel terzo set con Sinner che si impone per 6-2. Agli ottavi Sinner affronterà uno tra Ben Shelton (16), che lo ha fermato negli ottavi l’anno scorso, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena (54). – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). (Di domenica 6 ottobre 2024)(CINA) (ITALPRESS) – Jannikapproda aglidi finale nel RolexMasters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L’azzurro ha faticato non poco ma alla fine ha avuto la meglio sull’ottimo argentino Tomàs Martìn, numero 31 della classifica Atp., meno brillante del solito, commette parecchi errori ed è costretto ad arrendersi al tie-break 7-6(3) nel primo set. Nel secondo Jannik si riscatta e vince per 6-4, anche se l’argentino non molla e continua a esprimersi a buoni livelli. Più netto il divario nel terzo set conche si impone per 6-2. Agliaffronterà uno tra Ben Shelton (16), che lo ha fermato neglil’anno scorso, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena (54). – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). (Ildenaro)

