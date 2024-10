Sinner brivido cinese | a Shanghai batte un super Etcheverry

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Solo Alcaraz si era ‘permesso’ di interrompere a 20 la scia vincente del signore dei tie break. Vuoi che Jannik ne perda due di fila? Eppure aci è riuscito un ragazzo argentino de La Plata, Thomas(poi sconfitto 6-7, 6-4, 6-2) in un primo set giocato veramente a livelli altissimi, con appunto un tie break strappato al numero 1 al mondo. Il 23enne di Sesto Pusteria agli ottavi di finale troverà il vincente fra Carballes Baena e Ben Shelton, che lo scorso anno lo eliminò proprio dal master mille. E’ una partita in cui entrambi i giocatori si aggrappano al servizio e non lo mollano più. Si gioca punto a punto, in un grandissimo equilibrio: l’argentino nel primo set mette in campo 7 prime su 10 e ottiene il 94% dei punti, un colpo che lo aiuterà estremamente anche nel tie break. (Sport.quotidiano)