Milanotoday - Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano soffre a tratti ma vince bene a Pinerolo

Serie A1 femminile, Wash4Green Pinerolo - Numia Vero Volley Milano sarà una festa in tono minore - Il Pala Bus Company è pronto a vestirsi a festa, anche se un po' di delusione nell'ambiente è destinata a serpeggiare. In particolar modo in chi ancora non vuole sopire le emozioni provate durante le olimpiadi. La Numia Vero Volley Milano, stesso avversario dell'ultima gara dei playoff della... (Torinotoday)

Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano ancora senza Paola Egonu - Di certo un inizio di stagione non particolarmente fortunato per la stella più attesa. Paola Egonu, dopo aver dovuto saltare la Supercoppa per via di uno stato influenzale (con tutte le conseguenze che poi si sono viste nell'economia del risultato), non sarà in campo nemmeno domani nel match di... (Today)

A Chieri il derby, colpi esterni per Bergamo e Milano - La formazione di Bregoli la spunta al tie break su Novara. Le squadre di Parisi e Lavarini si impongono a Perugia e Pinerolo. Successi per Roma su Talmassons, Firenze su Vallefoglia e Conegliano su Bu ...(tuttosport)

Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano soffre a tratti ma vince bene a Pinerolo - Rosa che non falliscono l'appuntamento con i tre punti malgrado abbiano perso il primo set in modo incredibile. Cazaute: "Sempre difficile giocare qui, siamo state brave a portare a casa tre punti" ...(milanotoday)

Colpi esterni per Bergamo e Milano, Roma batte Talmassons - Nella prima di campionato le ragazze di Parisi vanno a prendere i tre punti a Perugia, la squadra di Lavarini vince a Pinerolo. Partenza ok per le wolves, vincono anche Chieri su Novara, Firenze su Va ...(corrieredellosport)