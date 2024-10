Serie A Lazio piega Empoli 2-1 in rimonta | decide Pedro

(Di domenica 6 ottobre 2024) Trascinata dal pubblico dell’Olimpico, lasupera per 2-1 l’innella settima giornata diA. I biancocelesti di Baroni grazie alla seconda vittoria di fila in campionato agganciano la Juventus e l’Udinese a quota 13 punti in classifica, a -3 dal Napoli capolista. Primo ko stagionale per l’, invece, che resta a quota 10 ma che conferma ancora l’ottimo lavoro che sta svolgendo il tecnico D’Aversa con una prova di grande personalità. Primo tempo a dir poco spettacolare, con l’che passa in vantaggio alla prima occasione con Esposito al 9?, che sfrutta l’errore in uscita di Provedel sul cross di Pezzella. Lareagisce con veemenza ma fatica a trovare l’occasione, poi in pieno recupero al 49? arriva il pareggio con Zaccagni che di testa mette in rete un cross perfetto del solito Nuno Tavares. Quinto assist in campionato per il portoghese. (Lapresse)