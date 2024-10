Secondi tempi col brivido Da Carpi in avanti è una Spal che spesso è calata alla distanza

(Di domenica 6 ottobre 2024) Cosa succedenei? All’indomani della provvidenziale vittoria nel derby di Rimini che dona un po’ di ossigenoclassifica in vista della seconda trasferta consecutiva a Campobasso, è venuto il momento di chiederselo. L’avvio di stagione aveva visto i biancazzurri uscire meglio: due gol e rimonta con l’Ascoli, quasi rimonta con la Lucchese, buona gestione e incremento del vantaggio a Sestri Levante. Poi d’improvviso, dpartita col, paure assortite e cali hanno complicato le partite della. Contro i modenesi si ricorderà l’ultima mezz’ora più che sofferta, assai simile a quella di Rimini dove pure l’avversario era in inferiorità numerica. In entrambe le occasioni Melgrati e compagni hanno retto e intascato i tre punti, ma con ultime fasi di partita assai tremebonde. (Sport.quotidiano)