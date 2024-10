Santiago che numeri Castro e la quarta perla | segna già più di Zirkzee e può eguagliare Cruz

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si sta caricando la squadra sulle spalle meglio di quanto seppe fare a inizio stagione un anno fa Joshua, il centravanti in crisi di un Manchester United ancora più in crisi che in estate gli ha conto il testimone di leader dell’attacco. Comeha cominciato a respirare dal vivo la città dei canestri, assistendo venerdì notte da spettatore, nel parterre della Unipol Arena, al ko della Virtus nella sfida d’esordio in Eurolega con l’Efes. E sesse oggi col Parma, allungando a 4 la striscia delle partite in cui è andato in gol consecutivamente, eguaglierebbe un totem del passato come il suo connazionale Julio Ricardo(oltre al meno indimenticabile Musa Barrow). (Sport.quotidiano)