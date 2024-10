Salvini posa a Pontida per foto con leader destra europea. Tra loro Orban e Wilders (Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 Al termine del suo intervento dal palco di Pontida, durato circa 20 minuti, il leader della Lega Matteo Salvini ha posato per una foto con i leader europei dell'estrema destra presenti. Oltre al premier ungherese Viktor Orban, l'olandese Geert Wilders, il portoghese Andrè Ventura, l'austriaca Marlene Svazek, lo spagnolo Antonio Fuster. Salvini, in camicia azzurra, durante l'intervento era attorniato da ministri e capigruppo leghisti. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Di domenica 6 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 06 ottobre 2024 Al termine del suo intervento dal palco di, durato circa 20 minuti, ildella Lega Matteohato per unacon ieuropei dell'estremapresenti. Oltre al premier ungherese Viktor, l'olandese Geert, il portoghese Andrè Ventura, l'austriaca Marlene Svazek, lo spagnolo Antonio Fuster., in camicia azzurra, durante l'intervento era attorniato da ministri e capigruppo leghisti. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Iltempo)

Iltempo - Salvini posa a Pontida per foto con leader destra europea Tra loro Orban e Wilders

