Rimini ko Langella non ci sta | Avremmo meritato di più

(Di domenica 6 ottobre 2024) "di più". È una considerazione amara quella di Christian. La sconfitta di venerdì sera al ’Neri’ contro la Spal è difficile da digerire in casa. I biancorossi, in inferiorità numerica per 80 minuti, si sono battuti fino all’ultimo per trovare quel pareggio che alla fine non è arrivato. Lottando con il coltello tra i denti nella ripresa. Ma al centrocampista delsembra non sia dispiaciuto nemmeno il primo tempo della sua squadra. "Anche nel primo tempo, e anche dopo l’espulsione – dice – abbiamo giocato una discreta partita. Non credo che si possa dire che ilsia stato passivo. In fin dei conti la Spal si è limitata a un giro palla in difesa. Noi chiaramente dopo l’espulsione ci siamo dovuti risistemare". Poi nella seconda parte di gara "Abbiamo fatto praticamente tutto noi, nonostante la Spal avesse un uomo in più. (Sport.quotidiano)