Real Madrid Carvajal conferma | Lesione del crociato dovrò operarmi

Tramite un post sui social, con tanto di foto sorridente sulla barella in ambulanza, Dani Carvajal ha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni. Vittima di un bruttissimo infortunio nel corso del match tra Real Madrid e VillarReal, il difensore spagnolo ha scritto: "confermata una grave Lesione del legamento crociato. dovrò operarmi e stare fuori dal campo per qualche mese. Non vedo l'ora di iniziare il recupero e di tornare come una bestia. Grazie mille a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato". Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego. Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido.

