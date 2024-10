Pagelle Fiorentina-Milan 2-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Milan, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze succede tutto ed il contrario di tutto: nel primo tempo Moise Kean si fa parare un rigore da Maignan e Theo Hernandez si fa parare un rigore da De Gea, nel mezzo c’è il gran gol di Adli. Nella ripresa continua a succedere di tutto: Abraham si fa parare il secondo rigore di serata da De Gea, il gol del pareggio però arriva pochi minuti dopo con una grande conclusione di Pulisic. La partita è in equilibrio con occasioni da una parte e dall’altra, ma su un rinvio del portiere ci pensa Gudmunsson a siglare il definitivo 2-1. Firenze esulta, Fonseca perde ancora. LE Pagelle E I voti Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 9; Dodo 6, Comuzzo 7, Ranieri 6.5, Gosens 6.5; Adli 7 (32? st Biraghi sv), Cataldi 6. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la settima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze succede tutto ed il contrario di tutto: nel primo tempo Moise Kean si fa parare un rigore da Maignan e Theo Hernandez si fa parare un rigore da De Gea, nel mezzo c’è il gran gol di Adli. Nella ripresa continua a succedere di tutto: Abraham si fa parare il secondo rigore di serata da De Gea, il gol del pareggio però arriva pochi minuti dopo con una grande conclusione di Pulisic. La partita è in equilibrio con occasioni da una parte e dall’altra, ma su un rinvio del portiere ci pensa Gudmunsson a siglare il definitivo 2-1. Firenze esulta, Fonseca perde ancora. LEE I(4-2-3-1): De Gea 9; Dodo 6, Comuzzo 7, Ranieri 6.5, Gosens 6.5; Adli 7 (32? st Biraghi sv), Cataldi 6. (Sportface.it)

