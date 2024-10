Olimpia, primo ruggito: Sassari dominata 100-75 (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sblocca l'Olimpia Milano, trova il primo successo che celebra il 31esimo scudetto di fronte al proprio pubblico con una ampia vittoria contro Sassari per 100-75. I biancorossi scatenano tutta la loro forza offensiva lungo i quaranta minuti ed escono soddisfatti dalla prestazione. C'è spazio per tutti e segnano tutti i 12 biancorossi di coach Ettore Messina. La coppia di ali Nikola Mirotic e Zach LeDay produce 30 punti insieme equamente divisi, mentre McCormack al suo esordio italiano chiude con 9 punti. L'energia nel reparto esterni arriva da Stefano Tonut e la sue scorribande che producono 2/3 da 2 e 2/2 da 3, mentre Dimitrijevic dopo un paio di gare scialbe ritrova il filo del discorso con una decina di punti (Bolmaro invece ha dovuto lasciare il campo anzitempo per una scavigliata). (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sblocca l'Milano, trova ilsuccesso che celebra il 31esimo scudetto di fronte al proprio pubblico con una ampia vittoria controper 100-75. I biancorossi scatenano tutta la loro forza offensiva lungo i quaranta minuti ed escono soddisfatti dalla prestazione. C'è spazio per tutti e segnano tutti i 12 biancorossi di coach Ettore Messina. La coppia di ali Nikola Mirotic e Zach LeDay produce 30 punti insieme equamente divisi, mentre McCormack al suo esordio italiano chiude con 9 punti. L'energia nel reparto esterni arriva da Stefano Tonut e la sue scorribande che producono 2/3 da 2 e 2/2 da 3, mentre Dimitrijevic dopo un paio di gare scialbe ritrova il filo del discorso con una decina di punti (Bolmaro invece ha dovuto lasciare il campo anzitempo per una scavigliata). (Sport.quotidiano)

Sport.quotidiano - Olimpia primo ruggito | Sassari dominata 100-75

È un’altra Vis? A Sassari il primo test verità - Quel che verrà di buono da parte della Vis, sarà gradito. Portieri: la società annuncia la risoluzione del contratto con Emanuele Polverino. Quanto sia rimasto di quella forbice lo sapremo strada facendo. Eppure i sardi spuntarono due vittorie risicatissime in extremis contro i biancorossi. ... (Ilrestodelcarlino)

Basket: Sassari. Entra nel vivo preparazione, primo test con Cremona - A Nuoro, nell . Il 28 agosto a Nuoro amichevole contro gli uomini di coach Cavina NUORO - A poco meno di un mese dalla prima importantissima partita ufficiale, la semifinale del qualification round di BCL ad Antalya in Turchia, la Dinamo comincia ad alzare le marce dal punto di vista fisico e ... (Ilgiornaleditalia)

Olimpia, primo ruggito: Sassari dominata 100-75 - Milano vince nettamente mandando a referto tutti e 12 i giocatori. Ovazione per Dan Peterson inserito nella Hall of Fame della Federazione Internazionale ...(msn)

LBA - Olimpia Milano vs Dinamo Sassari: diretta (dove in TV) 18:15 - L’EA7 Emporio Armani Milano, a seguito della sconfitta di Trieste in campionato e il debutto stagionale in Eurolega con k.o. a Montecarlo, ospita il Banco di Sardegna Sassari, che viene ...(pianetabasket)

Diretta Milano Sassari/ Streaming video tv: grande classica, voglia di riscatto! (basket A1, 6 ottobre 2024) - Diretta Milano Sassari streaming video tv: grande classica al Mediolanum Forum nella seconda giornata del campionato di basket Serie A1.(ilsussidiario)