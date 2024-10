Minimarket e polemiche Sanzioni per 6000 euro

(Di domenica 6 ottobre 2024) La stretta sui punti critici segnalati dal Comune alla prefettura riguarda anche la zona di piazza San Marco e via Valentini. Nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, la polizia municipale, è in particolare gli agenti dell’ufficio di polizia commerciale, hanno effettuato l’ispezione in un alimentari già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti per gli schiamazzi e le cattive frequentazioni. Durante il controllo gli agenti hanno accertato che oltre ad alimenti e bevande, sugli scaffali era presente anche prodotti tessili, per l’igiene e la cura personale e della casa. In sostanza si tratta di merce non alimentare, categoria per la quale l’attività in questione non ha le autorizzazioni necessarie. In particolare erano stati collocati per la vendita, su alcuni espositori, orologi e articoli di bigiotteria (quali orecchini, spille, bracciali ecc. (Lanazione)