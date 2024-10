Masters 1000 Shanghai: Alcaraz piega Wu in due set (Di domenica 6 ottobre 2024) Carlos Alcaraz non sbaglia ai sedicesimi di finale nel Masters 1000 Shanghai. Lo spagnolo dà continuità all’ottimo periodo di forma e batte in due combattuti set il cinese Yibing Wu. 7-6 6-3, in un’ora e 41 minuti di gioco, il punteggio a favore del classe 2003 iberico che, dopo un primo parziale punto a punto, sfrutta un break nel sesto game del secondo set per piegare la resistenza dell’ottimo Wu. Alcaraz avanza agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del derby francese tra Gael Monfils e Hugo Humbert. TABELLONE AGGIORNATO Masters 1000 Shanghai: Alcaraz piega Wu in due set SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Carlosnon sbaglia ai sedicesimi di finale nel. Lo spagnolo dà continuità all’ottimo periodo di forma e batte in due combattuti set il cinese Yibing Wu. 7-6 6-3, in un’ora e 41 minuti di gioco, il punteggio a favore del classe 2003 iberico che, dopo un primo parziale punto a punto, sfrutta un break nel sesto game del secondo set perre la resistenza dell’ottimo Wu.avanza agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del derby francese tra Gael Monfils e Hugo Humbert. TABELLONE AGGIORNATOWu in due set SportFace. (Sportface)

Masters 1000 di Shanghai, Sinner vince con Etcheverry e vola gli ottavi di finale - Il secondo set ruota attorno a 3 break consecutivi tra il quinto e il settimo game: Sinner mette la freccia (4-3) e chiude 6-4 pareggiando i conti. Rinviati a domani tutti i match su campi esterni Intanto dopo il rinvio di gran parte dei match di ieri, oggi gli organizzatori hanno cancellato tutti ... (Ilfaroonline)

Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Partita difficile, il giorno di riposo mi servirà” - Nel secondo set invece ero avanti di un break, poi ho subito il contro break ma finalmente ho trovato il mio ritmo e lui ha iniziato a servire peggio“. Infine, Sinner ha concluso parlando del giorno di riposo: “Mi serve tanto per essere pronto per il prossimo match, è molto importante“. Jannik ... (Sportface)

Masters 1000 Shanghai 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 7 ottobre con tre azzurri - 30 (26) Thompson vs Griekspoor COURT 4 ore 06. 30 Carballes Baena vs (14) Shelton non prima delle 07. Nonostante alcuni giocatori della parte alta siano già agli ottavi, non è previsto un doppio turno. Scenderanno finalmente in campo tre azzurri – Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e, pioggia ... (Sportface)