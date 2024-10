Masters 1000 di Shanghai, Sinner vince con Etcheverry e vola gli ottavi di finale (Di domenica 6 ottobre 2024) Shanghai, 6 ottobre 2024 – Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break. Etcheverry non sbaglia nulla e si prende il primo parziale. Il secondo set ruota attorno a 3 break consecutivi tra il quinto e il settimo game: Sinner mette la freccia (4-3) e chiude 6-4 pareggiando i conti. Etcheverry si disunisce e nel terzo set si arrende: Sinner domina con 2 break, il sipario cala con un netto 6-2. Agli ottavi, Sinner affronterà il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Jannikaglididell’Atpdi. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomasper 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break.non sbaglia nulla e si prende il primo parziale. Il secondo set ruota attorno a 3 break consecutivi tra il quinto e il settimo game:mette la freccia (4-3) e chiude 6-4 pareggiando i conti.si disunisce e nel terzo set si arrende:domina con 2 break, il sipario cala con un netto 6-2. Agliaffronterà ilnte del match tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. (Ilfaroonline)

