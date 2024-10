Marrone e nero stanno bene insieme? L’abbinamento colore da provare ora

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilè il nuovo. Per l’autunno inverno 2024 2025 queste due versatili nuance si contendono il titolo dibasico per eccellenza. Dopo stagioni di egemonia da parte del total black, quest’anno la tonalità cioccolato regna sovrana. Tra i due litiganti, il connubio vince. Indossarli entrambi assicura look eleganti e di classe: ecco come abbinare ile il. In soccorso, direttamente dalle passerelle di stagione, arriva un look di Versace che gioca con i contrasti. Non solo cromatici, ma anche stilistici, ecco tutti i trucchi del mestiere da conoscere e replicare.: l’eleganza del contrasto Questo inedito duo cromatico, spesso sottovalutato, ha dimostrato sfilata dopo sfilata di saper affrontare la stagione autunnale con stile. (Amica)