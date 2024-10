LIVE MotoGP, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Bagnaia vince e si porta a -10 da Martin. Bastianini fuori dal podio (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA A CHE ORA VEDERE LA DIFFERITA SU TV8 LA CLASSIFICA COMPLETA DEL MONDIALE MotoGP IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLA PROSSIMA GARA 7.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona domenica. Un saluto sportivo. 7.55 La classifica aggiornata del Mondiale. 1. Jorge Martin (Ducati) 392 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 382 3. Enea Bastianini (Ducati) 313 4. Marc Marquez (Ducati) 211 5. Brad Binder (KTM) 183 6. Pedro Acosta (KTM) 181 7. Maverick Vinales (Aprilia) 163 8. Franco Morbidelli (Ducati) 136 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134 10. Marco Bezzecchi (Ducati) 134 7.54 Adesso una settimana di respiro, poi il tour de force asiatico riprenderà (in Oceania) con il GP d’Australia. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA A CHE ORA VEDERE LA DIFFERITA SU TV8 LA CLASSIFICA COMPLETA DEL MONDIALEIL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLA PROSSIMA GARA 7.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona domenica. Un saluto sportivo. 7.55 La classifica aggiornata del Mondiale. 1. Jorge(Ducati) 392 2. Francesco(Ducati) 382 3. Enea(Ducati) 313 4. Marc Marquez (Ducati) 211 5. Brad Binder (KTM) 183 6. Pedro Acosta (KTM) 181 7. Maverick Vinales (Aprilia) 163 8. Franco Morbidelli (Ducati) 136 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134 10. Marco Bezzecchi (Ducati) 134 7.54 Adesso una settimana di respiro, poi il tour de force asiatico riprenderà (in Oceania) con il GP d’Australia. (Oasport)

