LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa della carriera contro il n.5 (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Arnaldi ed il russo Daniil Medvedev. Quarto confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che ha finora vinto soltanto un set. Il vincente dell’incontro troverà agli ottavi uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il francese Alexandre Muller. Arnaldi, ventitreenne sanremese, si presenta nella metropoli cinese a margine della sconfitta patita al secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo contro Tommy Paul. Numero 33 delle classifiche mondiali, il ligure ha usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status da testa di serie numero 29 del tabellone, piegando poi in tre parziali l’americano Svajda. Autore di una stagione solida ma altalenante, l’azzurro punta ad un risultato di prestigio in questo finale di 2024. (Oasport) (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Matteoed il russo Daniil. Quarto confronto diretto tra i due tennisti, conche ha finora vinto soltanto un set. Il vincente dell’introverà agli ottavi uno tra il greco Stefanos Tsitsipas ed il francese Alexandre Muller., ventitreenne sanremese, si presenta nella metropoli cinese a marginesconfitta patita al secondo turno dell’ATP 500 di TokyoTommy Paul. Numero 33 delle classifiche mondiali, il ligure ha usufruito di un bye al primo turno grazie al suo status da testa di serie numero 29 del tabellone, piegando poi in tre parziali l’americano Svajda. Autore di una stagione solida ma altalenante,punta ad un risultato di prestigio in questo finale di

LIVE Sinner-Etcheverry, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: impegno argentino sulla strada degli ottavi - OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Maggiormente a ... (Oasport)

LIVE – Varese-Tortona: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Dopo la sconfitta contro Brescia con ben 118 punti subiti, ma 94 realizzati, gli uomini di coach Mandole fanno il loro debutto casalingo alla ricerca della prima vittoria. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA Serie A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA ... (Sportface)

LIVE – Treviso-Trapani 53-62: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Il LIVE in diretta di Treviso-Trapani, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Tra pochi minuti la palla a due della sfida tra Treviso e Trapani. 23? – Bowman trova Alston: 43-45 22? – Tripla di Petrucelli ed è subito time-out Treviso: 41-45 21? – La tripla di Yeboah ... (Sportface)