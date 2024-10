Lite nel milanese finisce a colpi di pistola. Giovane colpito al collo, è ricoverato in gravissime condizioni (Di domenica 6 ottobre 2024) Violenta Lite nella notte, finita con una sparatoria e un Giovane ricoverato in gravissime condizioni. È accaduto a Novate milanese, comune alle porte del capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta in via 25 aprile, all’altezza del civico 41, poco dopo le 3.30 al culmine di una pesante discussione tra due individui. Uno dei due, un 19enne è stato raggiunto da un proiettile al collo, è stato trasportato all’ospedale milanese di Niguarda in codice rosso ed è stato subito operato. Il Giovane è stato ferito dal compagno della madre, una 39enne ucraina, un uomo albanese di 46 anni. Indagano i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Rho e della stazione di Novate milanese. Ancora ignoti i motivi della Lite. L'articolo Lite nel milanese finisce a colpi di pistola. (Ilfattoquotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Violentanella notte, finita con una sparatoria e unin. È accaduto a Novate, comune alle porte del capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta in via 25 aprile, all’altezza del civico 41, poco dopo le 3.30 al culmine di una pesante discussione tra due individui. Uno dei due, un 19enne è stato raggiunto da un proiettile al, è stato trasportato all’ospedaledi Niguarda in codice rosso ed è stato subito operato. Ilè stato ferito dal compagno della madre, una 39enne ucraina, un uomo albanese di 46 anni. Indagano i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Rho e della stazione di Novate. Ancora ignoti i motivi della. L'articoloneldi

Milano, spara al figlio della compagna dopo lite: grave 19enne a Novate Milanese - E’ successo a Novate Milanese. 40 del mattino. Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito questa notte all’altezza del collo con un colpo di arma da fuoco dal compagno della madre, una 39enne ucraina. I fatti sono avvenuti in via ... (Lapresse)

Novate Milanese, lite finisce a colpi di pistola: grave un 18enne - Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause. Un giovane di 18 anni è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda dopo essere stato colpito da un proiettile, sembra durante una lite degenerata in sparatoria. Milano, 6 ottobre 2024 – grave episodio di ... (Ilgiorno)

Lite in casa a Novate Milanese, anziano padre accoltella il figlio - ]. Lite in famiglia in una casa di Novate Milanese, il padre 73enne accoltella il figlio 45enne e viene poi arrestato per tentato omicidio. . . I carabinieri di Novate hanno arrestato il padre 73enne per il tentato omicidio del figlio Nella serata del 2 ottobre 2024, alle ore 19:30 circa, i ... (Ilnotiziario)