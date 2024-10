La Florida si prepara a nuovo uragano (Di domenica 6 ottobre 2024) 22.31 La tempesta Milton diventa un uragano di categoria 1 destinato a intensificarsi e si prevede che colpisca ancora una volta la baia di Tampa, in Florida. "Abbiamo due o tre giorni per prepararci e assicurarci di essere pronti", ha detto il governatore della Florida, Ron DeSantis, che ha dichiarato lo stato di emergenza in 35 contee. La Florida è stata appena scossa dall'uragano Helene: 14 i morti. Disastri in Georgia e in Carolina del Nord e Carolina del Sud: inondazioni storiche e 220 morti. Inviati 500 militari. (Di domenica 6 ottobre 2024) 22.31 La tempesta Milton diventa undi categoria 1 destinato a intensificarsi e si prevede che colpisca ancora una volta la baia di Tampa, in. "Abbiamo due o tre giorni perrci e assicurarci di essere pronti", ha detto il governatore della, Ron DeSantis, che ha dichiarato lo stato di emergenza in 35 contee. Laè stata appena scossa dall'Helene: 14 i morti. Disastri in Georgia e in Carolina del Nord e Carolina del Sud: inondazioni storiche e 220 morti. Inviati 500 militari. (Servizitelevideo.rai.it)

