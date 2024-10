Israele pronto a colpire l'Iran. Teheran annulla tutti i voli: massima attenzione a Roma per il 7 ottobre, focus sul ghetto (Di domenica 6 ottobre 2024) Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi picchi, alimentando timori di escalation internazionale. Le autorità Iraniane hanno annunciato la cancellazione di tutti i voli in alcuni aeroporti del Paese, citando «vincoli operativi», mentre il mondo attende una possibile ritorsione israeliana. L'annuncio, fatto dall'agenzia di stampa ufficiale Irna , è arrivato pochi giorni dopo l'attacco Iraniano (Di domenica 6 ottobre 2024) Le tensioni traraggiungono nuovi picchi, alimentando timori di escalation internazionale. Le autoritàiane hanno annunciato la cancellazione diin alcuni aeroporti del Paese, citando «vincoli operativi», mentre il mondo attende una possibile ritorsione israeliana. L'annuncio, fatto dall'agenzia di stampa ufficiale Irna , è arrivato pochi giorni dopo l'attaccoiano (Feedpress.me)

Feedpress.me - Israele pronto a colpire l' Iran Teheran annulla tutti i voli | massima attenzione a Roma per il 7 ottobre focus sul ghetto

4 Ottobre 2024 – Israele potrebbe puntare ad attacco sui siti nucleari in Iran. Usa non hanno ricevuto rassicurazioni - L’agenzia sta “bloccando i cittadini che vogliono aiutare“. Lo scrive il quotidiano “Le Monde“. . The post 4 Ottobre 2024 – Israele potrebbe puntare ad attacco sui siti nucleari in Iran. Usa non hanno ricevuto rassicurazioni appeared first on Strumenti Politici. Nei giorni scorsi aveva ... (Api.follow)

L’Iran definisce Netanyahu «Hitler dell’età moderna» e lancia un avvertimento a Israele: «Non giocare con il fuoco» - «Non giocate con il fuoco», afferma, aggiungendo che L’Iran ha già pronti diversi piani per rispondere a eventuali attacchi di Tel Aviv: «Abbiamo elaborato una serie di scenari per affrontare i nemici». «I recenti attacchi israeliani contro luoghi sacri, scuole, moschee e centri medici in Palestina ... (Open.online)

1 Ottobre 2024 – L’Iran ha lanciato circa 180 missili contro Israele, almeno due deflagrazioni vicino al quartier generale del Mossad - Un avvocato di Houston ha dichiarato di rappresentare 120 persone che si sono fatti avanti con accuse di molestie sessuali nei confronti di Sean “Diddy” Combs, il magnate dell’hip-hop in attesa di processo per accuse di traffico sessuale: le vittime sarebbero 60 uomini e 60 donne, 25 sarebbero ... (Api.follow)

Gallant minaccia: "Contro l'Iran attacchi come a Gaza e Beirut" | Teheran sospende i voli fino a domani mattina - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 366. Teheran cancella tutti i voli. Macron a Netanyahu: "Sostegno incrollabile, ma è tempo di una tregua". Intanto, è stata diffusa l'iden ...(msn)

Medio Oriente: italiana la settima vittima a Jaffa, l'Iran in allerta cancella tutti i voli - Un 33enne italo-israeliano è la settima vittima dell'attacco terroristico compiuto martedì scorso a Jaffa. La Farnesina ha già avvisato i familiari del giovane. Iran in allerta: cancellati tutti i vol ...(msn)

Guerra Israele, Iran a Netanyahu: non giocare col fuoco. Gallant: raid come a Beirut. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Iran a Netanyahu: non giocare col fuoco. Gallant: raid come a Beirut. LIVE ...(tg24.sky)