Israele bombarda una moschea a Gaza | almeno 19 morti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un attacco israeliano contro unanella Striscia di, questa mattina, ha ucciso19 persone, hanno affermato funzionari palestinesi, mentreintensifica imenti nel nord die nel sud di Beirut nell’ambito della sua guerra sempre più estesa contro i gruppi militanti alleati dell’Iran in tutta la regione.sta ancora combattendo Hamas a, quasi un anno dopo l’attacco del 7 ottobre , e ha anche aperto un nuovo fronte contro Hezbollah in Libanoha anche promesso di colpire l’Iran stesso dopo che ha lanciato un attacco missilistico balistico contro il paese la scorsa settimana. L’ampliamento del conflitto rischia di coinvolgere gli Stati Uniti, che hanno fornito un supporto militare e diplomatico cruciale a, così come i paesi arabi alleati degli Stati Uniti che ospitano le forze americane. (Metropolitanmagazine)