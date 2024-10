In spalla zaino di un noto marchio di food delivery, arrestati due rider della droga (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano in spalla uno zaino di un noto marchio di food delivery (l’azienda è estranea ai fatti) . Ma il loro obiettivo non era quello di consegnare pizze o panini quanto di mimetizzarsi nel traffico cittadino del sabato sera per le loro consegne di droga. Due uomini, di 31 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati nel blitz antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. I carabinieri hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio a Napoli ed è lì che trovano i due. Trovati e sequestrati quasi 2mila panetti di hashish per un totale di 190 chili di hashish. Scoperti anche 20mila euro in contanti. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano inunodi undi(l’azienda è estranea ai fatti) . Ma il loro obiettivo non era quello di consegnare pizze o panini quanto di mimetizzarsi nel traffico cittadino del sabato sera per le loro consegne di. Due uomini, di 31 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono statinel blitz antidei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. I carabinieri hanno fatto irruzione in un deposito di San Giovanni a Teduccio a Napoli ed è lì che trovano i due. Trovati e sequestrati quasi 2mila panetti di hashish per un totale di 190 chili di hashish. Scoperti anche 20mila euro in contanti. (Anteprima24)

