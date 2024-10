In arrivo tanta pioggia. Giuliacci: dove e quando "la giornata peggiore" (Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora tanta pioggia. La nuova settimana non porterà grandi sorprese con sè e sarà bene tenere l'ombrello a portata di mano. Lo anticipa il colonnello Mario Giuliacci. Domani, lunedì 7 ottobre, "le nuvole andranno gradualmente coprendo quasi tutto il Paese e già nelle prime ore del giorno le prime piogge cominceranno a bagnare il Nordovest, per poi estendersi con decisione a tutto il Nord e Toscana tra pomeriggio e sera", afferma. Ma la "giornata peggiore", continua, "sarà quella di martedì, quando piogge diffuse bagneranno tutto il Centro-Nord e Sardegna per poi coinvolgere, in serata, anche il Sud". Per compensare le temperature, seppur autunnali, "saliranno in gran parte d'Italia, grazie all'afflusso di più miti correnti meridionali". Mercoledì 8 attesa una "parziale tregua". In molte città il sole tornerà a riaffacciarsi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ancora. La nuova settimana non porterà grandi sorprese con sè e sarà bene tenere l'ombrello a portata di mano. Lo anticipa il colonnello Mario. Domani, lunedì 7 ottobre, "le nuvole andranno gradualmente coprendo quasi tutto il Paese e già nelle prime ore del giorno le prime piogge cominceranno a bagnare il Norst, per poi estendersi con decisione a tutto il Nord e Toscana tra pomeriggio e sera", afferma. Ma la "", continua, "sarà quella di martedì,piogge diffuse bagneranno tutto il Centro-Nord e Sardegna per poi coinvolgere, in serata, anche il Sud". Per compensare le temperature, seppur autunnali, "saliranno in gran parte d'Italia, grazie all'afflusso di più miti correnti meridionali". Mercoledì 8 attesa una "parziale tregua". In molte città il sole tornerà a riaffacciarsi. (Iltempo.it)

