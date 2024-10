Il principe William guadagna una cifra a sei cifre dal suo showroom segreto di auto (Di domenica 6 ottobre 2024) Il principe William sta guadagnando cifre considerevoli grazie a uno showroom di automobili segreto. La notizia potrebbe sembrare improbabile, ma è la verità, come confermato dai media britannici. L’erede al trono guadagna centinaia di migliaia di sterline all’anno da questa sorprendente fonte, che ha però suscitato critiche da parte di alcuni ambientalisti. Proprio come re Carlo III, anche il principe William si è costruito una reputazione per aver sostenuto le questioni ambientali. Solo pochi giorni fa, infatti, l’erede al trono ha annunciato i finalisti del suo Earthshot Prize. Ma i suoi legami con uno showroom di automobili – che frutta una considerevole somma ogni anni – sembrano essere in contrasto con i suoi ideali green. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilstandoconsiderevoli grazie a unodimobili. La notizia potrebbe sembrare improbabile, ma è la verità, come confermato dai media britannici. L’erede al tronocentinaia di migliaia di sterline all’anno da questa sorprendente fonte, che ha però suscitato critiche da parte di alcuni ambientalisti. Proprio come re Carlo III, anche ilsi è costruito una reputazione per aver sostenuto le questioni ambientali. Solo pochi giorni fa, infatti, l’erede al trono ha annunciato i finalisti del suo Earthshot Prize. Ma i suoi legami con unodimobili – che frutta una considerevole somma ogni anni – sembrano essere in contrasto con i suoi ideali green. (Velvetmag)

Il principe William si appella ai leader mondiali all’ONU per una causa importante - In un accorato appello ai leader presenti, il principe di Galles ha aggiunto: “Se vogliamo che questo Pianeta resti vivibile per i nostri figli e nipoti, dobbiamo agire con urgenza“. AnsaIl discorso del principe William ha cercato di coinvolgere in modo appassionato i leader presenti. L’erede al ... (Velvetmag)

Così il principe William ha rivelato la passione acquatica di George - E George ama le immersioni subacquee. Invece no! Lo adora. Una passione ereditata dai genitori: mamma Kate e papà William amano fare immersioni, come dimostra un video condiviso dalla famiglia reale realizzato alle Bahamas nel 2022. Un hobby decisamente poco royal: le immersioni subacquee. Aveva 10 ... (Amica)

Il titolo che il principe William voleva per Kate Middleton, ma che Elisabetta II rifiutò - Spiegando la situazione al Mirror, l’esperto reale Kenneth Rose ha dichiarato: “Kate è una persona comune e non può essere conosciuta come ‘principessa Catherine’. AnsaEffettivamente, in seguito alla nozze il principe William e Kate Middleton hanno ottenuto un titolo diverso. Si presume che un ... (Velvetmag)