Esce di casa con il padre per un giro in moto e si schianta contro un furgone a Levate: morto 17enne (Di domenica 6 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto a Levate (Bergamo) nel pomeriggio del 5 ottobre. Il 17enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo con lo schiantarsi contro un furgone. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che lo seguiva in sella alla sua due ruote. (Di domenica 6 ottobre 2024) L'incidente è avvenuto a(Bergamo) nel pomeriggio del 5 ottobre. Ilavrebbe perso illlo della, finendo con lorsiun. Il primo a soccorrerlo è stato il, che lo seguiva in sella alla sua due ruote. (Fanpage)

Fabio De Martino sbanda in moto e muore a 17 anni sotto gli occhi del padre che lo seguiva