È morto Christopher Ciccone, fratello di Madonna (e ballerino) (Di domenica 6 ottobre 2024) Lutto nella famiglia della popstar americana Madonna: suo fratello minore, Christopher Ciccone, è deceduto venerdì 4 ottobre all’età di 63 anni, come riportato da The Hollywood Reporter. Ciccone, che ha lottato contro il cancro, è spirato serenamente, circondato dall’affetto del marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dei suoi cari, secondo quanto riferito da un rappresentante della famiglia. Dolore nella famiglia Ciccone La scomparsa di Christopher arriva a poche settimane dalla morte della matrigna della Material Girl, Joan Ciccone, deceduta a fine settembre all’età di 81 anni. Nel febbraio 2023, la famiglia Ciccone aveva già affrontato un altro lutto con la morte del fratello maggiore di Madonna, Anthony Ciccone, scomparso a 66 anni. (Di domenica 6 ottobre 2024) Lutto nella famiglia della popstar americana: suominore,, è deceduto venerdì 4 ottobre all’età di 63 anni, come riportato da The Hollywood Reporter., che ha lottato contro il cancro, è spirato serenamente, circondato dall’affetto del marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dei suoi cari, secondo quanto riferito da un rappresentante della famiglia. Dolore nella famigliaLa scomparsa diarriva a poche settimane dalla morte della matrigna della Material Girl, Joan, deceduta a fine settembre all’età di 81 anni. Nel febbraio 2023, la famigliaaveva già affrontato un altro lutto con la morte delmaggiore di, Anthony, scomparso a 66 anni. (Thesocialpost)

‘The closest human to me for so long’: Madonna pays tribute to her brother - Madonna has paid tribute to her brother Christopher Ciccone describing him as “the closest thing to me for so long” after he died at the age of 63. Her brother who was an an artist, dancer and ...(msn)

È morto Christopher Ciccone, il fratello di Madonna. Aveva 63 anni - E' il terzo lutto per la pop-star in meno di 2 anni. Agli inizi della carriera fu legatissimo alla sorella sostenendola come ballerino e direttore artistico, poi i rapporti si incrinarono con l'uscita ...(rainews)

