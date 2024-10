Doomspending la corsa allo shopping che riflette le paure di una generazione sotto pressione

(Di domenica 6 ottobre 2024) Oggi sembra che le preoccupazioni economiche sembrano non avere mai fine, ed è curioso osservare come, invece di tagliare le spese, sempre più persone (Millennials e GenZ al timone) si lascino andare a unocompulsivo. Si chiama doom spending, e descrive quella tendenza a spendere per cercare gratificazioni immediate, senza pensare troppo al domani. È una fuga dstress che molti preferiscono a piani più lungimiranti come risparmiare per la pensione o per gli imprevisti. I più giovani, in particolare, puntano su beni di lusso, viaggi e moda firmata, un fenomeno amplificato dai social. Questo comportamento non nasce solo da un impulso consumistico, mauna visione del futuro sempre più incerta. Con obiettivi come l’acquisto di una casa sempre più lontani, molte persone scelgono di vivere l’adesso, rinunciando a garantire una stabilità per il domani. (Quifinanza)