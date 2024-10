Coppa Agostoni 2024, Marc Hirschi vince sempre! Trionfo in volata a Lissone, quinto Albanese (Di domenica 6 ottobre 2024) sempre Marc Hirschi! Dopo GP Industria e Artigianato, Coppa Sabatini e Memorial Pantani, vince un’altra corsa in Italia trionfando alla Coppa Agostoni a Lissone che apre il Trittico Lombardo, anticipando in volata Gregoire, Lapeira e Aranburu. quinto posto per vincenzo Albanese. Tanti sono gli attacchi nella prima parte della corsa con una fuga piuttosto numerosa che si viene a creare, in tutto sono quasi quaranta corridori: tra coloro che partono ci sono Lorenzo Milesi (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Michael Gogl (Alpecin – Deceuninck), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels), GianMarco Garofoli (Astana Qazaqstan Team), Guillaume Martin (Cofidis), Thomas Champion (Cofidis). (Di domenica 6 ottobre 2024)! Dopo GP Industria e Artigianato,Sabatini e Memorial Pantani,un’altra corsa in Italia trionfando allache apre il Trittico Lombardo, anticipando inGregoire, Lapeira e Aranburu.posto pernzo. Tanti sono gli attacchi nella prima parte della corsa con una fuga piuttosto numerosa che si viene a creare, in tutto sono quasi quaranta corridori: tra coloro che partono ci sono Lorenzo Milesi (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Michael Gogl (Alpecin – Deceuninck), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels), Giano Garofoli (Astana Qazaqstan Team), Guillaume Martin (Cofidis), Thomas Champion (Cofidis). (Oasport)

Coppa Agostoni 2024, risultati e classifica: ordine di arrivo, Hirschi si impone nella volata ristretta - Di seguito ecco risultati e classifica top-10. E’ Marc Hirschi a vincere con il trionfo in volata ristretta l’edizione 2024 della Coppa Agostoni, la classica italiana di un giorno. Con il quinto posto finale è Vincenzo Albanese il migliore degli italiani. L’edizione numero 77 va a Marc Hirsci, lo ... (Sportface)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: braccio di ferro tra il quartetto di testa e gli inseguitori - 15. 39 Sono 21 i corridori nel gruppo all’inseguimento: Rubio, Vergallito, Laurance, Albanese, Champoussin, Costiou, Bettiol, Garofoli, Martin, Lafey, Paret-Peintre, Vendrame, Rochas, De Pretto, Majka, Tizza, Burgaudeau, Tonelli, Magli, Galimberti e Conca 15. 14. 15. 11 Conca si volta ed attende ... (Oasport)

LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: 4 corridori in testa con 30? di vantaggio - Scatta Marco Tizza. 15. 23 Risponde Aranburu 15. 15. Lo spagnolo deve resistere in questi ultimi metri di salita per poi provare a rientrare in discesa. 8 km/h. 24 Rubio rientra sul gruppo di Hirschi che vede i sei fuggitivi. 15. 31 La situazione in corsa sembra essersi stabilizzata: il gruppo ... (Oasport)

Ciclismo: lo svizzero Hirschi vince la Coppa Agostoni - Lo svizzero Marc Hirschi, della UAE Team Emirates, ha vinto la Coppa Agostoni imponendosi nello sprint disputato da un quartetto di 'fuggitivi' che si sono presentati sul traguardo. Al secondo posto i ...(ansa)

Coppa Agostoni 2024, Marc Hirschi vince sempre! Trionfo in volata a Lissone, quinto Albanese - Sempre Marc Hirschi! Dopo GP Industria e Artigianato, Coppa Sabatini e Memorial Pantani, vince un’altra corsa in Italia trionfando alla Coppa Agostoni a ...(oasport)

