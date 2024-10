Cent’anni della Rai Fabio Fazio o Le Iene? La tv del 6 ottobre

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 6, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Cento – Un secolo di servizio pubblico”, condotto da Carlo Conti. Dal Palazzo dei Congressi di Roma, la Rai celebra il primo secolo del servizio pubblico. Il programma accompagna gli spettatori nella costellazione di volti, programmi, eventi e curiosità che continuano ancora oggi a caratterizzare questo cammino. Sul Nove alle 19.30 prenderà il via “Che tempo che fa”, condotto dae Luciana Littizzetto. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Istinto animale”: la squadra corre in soccorso di un birdwatcher rimasto intrappolato sotto un albero. Buck inizia un anno di “sì alle possibilità” e riceve immediatamente un’interessante proposta. Su RaiTre alle 20.35 “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. (Bergamonews)