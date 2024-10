Bagnaia trionfo totale in Giappone

(Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Francescovince anche il Gran Premio delbissando il successo di ieri nella Sprint Race. L'azzurro campione del mondo in carica domina la gara sin dalla partenza, prendendosi la leadership già dalla prima curva e difendendola fino alla fine dai tentativi di rimonta di Jorge Martin, arrivato secondo dopo lo start dall'11 posto.  Pecco rosicchia altri punti in classifica al rivale spagnolo, avvicinandosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marc Marquez a completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini. Ancora buona la partenza perche già dopo la prima curva si ritrova a dettare i tempi davanti a tutti, trascinandosi dietro Acosta, Binder ed un indemoniato Martin, capace di recuperare ben sette posizioni in poche curve. (Agi)