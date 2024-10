Attacchi hacker: il Comune di Monza si blinda. Password e autenticazioni più sicure (Di domenica 6 ottobre 2024) Monza, 6 ottobre 2024 – Lo scorso anno, truffe e frodi informatiche raccolte dalla polizia a Monza sono state 86, quasi la metà dell’anno precedente (167), ma che denotano un’attività preoccupante. Considerato poi che Monza occupa la 34esima posizione in Italia su questo fronte con 4.655 denunce presentate, il quadro è chiaro. Dati che corroborano il fatto che il Comune di Monza sul fronte della sicurezza informatica ha appena ottenuto quasi un milione e mezzo di euro dall’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) per il “Potenziamento della Resilienza cyber“. Insomma, investimenti ingenti sugli applicativi informatici e sulla formazione del personale che fanno proseguire a Monza il suo percorso di transizione digitale. Il piano Le risorse (1.495. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Lo scorso anno, truffe e frodi informatiche raccolte dalla polizia asono state 86, quasi la metà dell’anno precedente (167), ma che denotano un’attività preoccupante. Considerato poi cheoccupa la 34esima posizione in Italia su questo fronte con 4.655 denunce presentate, il quadro è chiaro. Dati che corroborano il fatto che ildisul fronte dellazza informatica ha appena ottenuto quasi un milione e mezzo di euro dall’ACN (Agenzia per la Cyberzza Nazionale) per il “Potenziamento della Resilienza cyber“. Insomma, investimenti ingenti sugli applicativi informatici e sulla formazione del personale che fanno proseguire ail suo percorso di transizione digitale. Il piano Le risorse (1.495. (Ilgiorno)

