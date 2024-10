Atp Shanghai, Arnaldi battuto da Medvedev (Di domenica 6 ottobre 2024) L'azzurro sconfitto al terzo turno Matteo Arnaldi sconfitto da Daniil Medvedev nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, testa di serie numero 5. Medvedev si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45'. (Di domenica 6 ottobre 2024) L'azzurro sconfitto al terzo turno Matteosconfitto da Daniilnel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 29, è statoin 3 set dal russo, testa di serie numero 5.si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45'. (Sbircialanotizia)

LIVE Arnaldi-Medvedev 7-5 4-6 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: prime fasi del set decisivo - 30-0 Decolla la risposta di rovescio del russo. 40-40 E’ ancora il servizio a salvare Medvedev. 15-0 Servizio e smorzata a segno per il moscovita. 40-15 Servizio e dritto a segno per il russo. SECONDO SET 7-5 PRIMO SET ARNALDI! Scappa via, scappa via il dritto incrociato di Medvedev. ... (Oasport)

LIVE Arnaldi-Medvedev 7-5 4-6, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il russo porta il match al terzo set - 40-30 Ottima la risposta di dritto del sanremese. 0-15 Splendido corpo a corpo a rete vinto dal sanremese. 15-15 Sulla riga la risposta di rovescio di Arnaldi. Scappa via il dritto dal centro di Arnaldi. 40-AD Palla break Medvedev. Parità. 40-40 Secondo ACE consecutivo del moscovita. AD-40 ... (Oasport)

LIVE – Arnaldi-Medvedev 7-5 4-5, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - 06:40 – I due stanno ultimando il palleggio di riscaldamento. 30 italiane (le 12. 06:30 – Buongiorno, amici di Sportface. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato a partire dalle ore 06. Sul Centrale c’è invece la copertura. PRIMO SET ... (Sportface)