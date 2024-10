Ascoli-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Pescara, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine marchigiana sta incontrando qualche difficoltà in questo avvio di stagione, avendo ottenuto un solo punto nelle ultime tre sfide, ma ora ha una grande occasione per provare a cambiare marcia. Ascoli-Pescara, come seguire il match La squadra abruzzese di Silvio Baldini, invece, ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque uscite e ha intenzione di proseguire la Serie per restare in testa alla classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 19:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Cino e Lillo Del Duca valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. La compagine marchigiana sta incontrando qualche difficoltà in questo avvio di stagione, avendo ottenuto un solo punto nelle ultime tre sfide, ma ora ha una grande occasione per provare a cambiare marcia., come seguire il match La squadra abruzzese di Silvio Baldini, invece, ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque uscite e ha intenzione di proseguire laper restare in testa alla classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 19:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 258. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. (Sportface)

