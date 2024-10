Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5 oggi, domenica 6 ottobre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarĂ il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere. anticipazioni, ospiti, allievi, professori Nella puntata di oggi i 16 allievi si sono esibiti per la prima volta. Al termine le consuete classifiche. Per i cantanti: 1 Nicolò, 2 Vybes, 3 Ilan, 4 SenzaCri, 5 TrigNO, 6 Luk3, 7 Diego, 8 Alena. L’ospite musicale del secondo speciale pomeridiano di Amici è Petit. (Di domenica 6 ottobre 2024): lee glidi, 6. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 6, su Canale 5 va in onda una nuovadi, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarĂ il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono lee glidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere., allievi, professori Nelladii 16 allievi si sono esibiti per la prima volta. Al termine le consuete classifiche. Per i cantanti: 1 Nicolò, 2 Vybes, 3 Ilan, 4 SenzaCri, 5 TrigNO, 6 Luk3, 7 Diego, 8 Alena. L’ospite musicale del secondo speciale pomeridiano di è Petit. (Tpi)

