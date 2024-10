Alba Parietti difende Bruganelli conto Lucarelli | Lei nemmeno la nomino

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In ha dedicato uno spazio a Ballando con le Stelle, in studio con lei c’erano, Rosssella Erra e Guillermo Mariotto, che hanato quello che è accaduto nello show di Milly Carlucci. Quando è arrivato il momento di parlare della performance di Soniae dello scontro che ha avuto la giuria, è intervenuta, che però non ha voluto fare il nome di Selvaggia: “Posso spendere due parole a suo favore dato che tutti l’attaccano? Io credo che lei si senta la più attaccata e in effetti lo è. La considerazione che ha fatto la persona che io non, va come sempre fa lei sul personale. Perchè devi dire ad una persona ‘sei piccola’? Sinceramente è fuori contesto e non ci sta. Giudica il ballo e l’esibizione, ma sei piccola non ha proprio senso. (Biccy)